Mánchester City derrota al Newcastle con tres goles de Agüero

El líder destacado de la Premier League Mánchester City derrotó por 3-1 al Newcastle (15) con tres goles del delantero argentino Sergio Agüero, este sábado en el último partido del día de la jornada 24 del campeonato inglés.

Tras perder la imbatibilidad el pasado fin de semana ante el Liverpool (4-3), el City regresó a la senda del triunfo y para ello contó con un Agüero estelar.

El equipo de Pep Guardiola fue de menos a más, hasta abrir el marcador con un cabezazo del Kun Agüero en el minuto 34 a centro desde la izquierda del belga Kevin de Bruyne.

El argentino amplió la ventaja desde el punto de penalti (63) y despejó cualquier posibilidad de sorpresa, después de que Jacob Murphy descontara (67), al culminar una gran jugada del extremo germano Leroy Sané (83).

De esta manera, el City alcanza los 65 puntos y mantiene las diferencias con respecto a sus principales perseguidores, Mánchester United (53) y Chelsea (50).

El Mánchester United logró una sufrida victoria por 1-0 en su visita al Burnley (8) gracias a un golazo del francés Anthony Martial, con un disparo potente y ajustado a la escuadra al inicio del segundo tiempo (54).

El triunfo fue suficiente para que el equipo que entrena el portugués José Mourinho sumara la victoria, la tercera consecutiva en el campeonato.

Antes, el Chelsea (3) regresó a la senda del triunfo (4-0) ante el Brighton (16) con un doblete del belga Eden Hazard, poniendo fin a una serie de cinco empates.

