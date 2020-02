'Maravilla' Martínez afirma que su meta es combatir con Floyd Mayweather

BUENOS AIRES, Argentina. (EFE).- El púgil argentino Sergio "Maravilla" Martínez, campeón de peso medio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) tras derrotar el sábado al mexicano Julio César Chávez Junior en Las Vegas, afirmó que su meta es combatir con el estadounidense Floyd Mayweather.

Martínez dijo desde Madrid a la cadena de televisión de su país TN que quiere enfrentarse al campeón Diamante del CMB tras descansar y recuperarse de las lesiones sufridas en una mano y en una rodilla. "No veo muy lejana una pelea con Mayweather Junior, son posibilidades cada día más concretas. Él es mi gran meta. Mi mayor sueño sería estar en un cuadrilátero combatiendo con él", indicó.

El boxeador bonaerense de 37 años tambien comentó que le gustaría protagonizar un combate ante los aficionados argentinos en el estadio 'Monumental' del River Plate, con capacidad para 50 mil personas, debido a que es hincha de su equipo de fútbol.

En cuanto al mexicano Chávez, dijo que "fue una gran sensación haber podido no sólo con él, sino con mucha gente muy poderosa que estaba detrás de la pelea" celebrada el sábado. "Pude contra todos y me mantuve increíblemente fuerte para ganar el combate con mi estilo, mi propio sello", agregó, tras superar a su rival durante once asaltos y evitar una derrota en el último, cuando fue derribado dos veces por Chavez.

"Él es una buena persona, un buen chico. Y yo veo que lo machacan, que lo van a comparar siempre con el padre, que el padre va a estar siempre arriba de él, exigiendo a cada minuto las cosas mejor", agregó.