Marc Gasol es traspasado a los Toronto Raptors, según reportes

El pívot español Marc Gasol fue traspasado este jueves a los Toronto Raptors procedente de los Memphis Grizzlies, anunció la prensa estadounidense a una hora del cierre del mercado en la NBA.

Memphis, tras un mal inicio de temporada, buscaba la salida del español desde hace semanas y este jueves llegó a un acuerdo con la franquicia canadiense a cambio del pívot lituano Jonas Valanciunas, Delon Wright, C.J. Miles y una segunda ronda del Draft en 2024, según la ESPN.

Los Grizzlies son penúltimos en la Conferencia Oeste con un balance de 22 victorias y 33 derrotas y se encuentran a ocho juegos del octavo y último lugar que da acceso a los playoffs, en poder de Los Ángeles Clippers.

Gasol, de 34 años, es una leyenda en Memphis, donde ha desarrollado toda su carrera desde su llegada a la liga en 2008.

Allí fue tres veces All-Star (2012, 2015, 2017) y ganó el premio al Mejor Jugador Defensivo de la temporada en 2013.

El español sigue siendo uno de los hombres interiores más determinantes del campeonato y esta campaña presenta promedios de 15.7 puntos, 8.6 rebotes, 4.7 asistencias y 1.2 rebotes en casi 34 minutos por partido.

En su carrera, Gasol tiene números de 15.2 tantos, 7.7 capturas, 3.4 pases decisivos y 1.5 volcadas.

"Mi relación con los Grizzlies podría cambiar, pero mi relación con Memphis no. Lo que siento por dentro y cómo me siento sobre Memphis y su gente no tiene nada que ver con la franquicia o con algo temporal. Eso no va a cambiar", había dicho el español a la prensa sobre los rumores de traspaso en los últimos tiempos.

A pesar de este canje, el futuro del español en Toronto no está garantizado ya que cuenta con una opción en su contrato que podría ejecutar para renovar automáticamente por un valor cercano a los 25.5 millones la temporada que viene. En caso de rechazarla, se convertiría en agente libre sin restricciones.

"Va a ser difícil para muchos de nosotros, sobre todo para mí después de todos estos años jugando juntos", señaló el martes el armador de los Grizzlies Mike Conley, que podría ser el próximo en hacer las maletas antes del cierre de mercado.

Los Raptors juntan a Kawhi Leonard, Kyle Lowry, el hispano-congoleño Serge Ibaka y ahora con Gasol siguen reforzándose de cara a sus aspiraciones por ganar la Conferencia Este. Actualmente, son segundos de su zona, con un balance de 39-16.