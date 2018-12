Periodista anuncia que no votará en la elección de Mariano Rivera al Salón de la Fama

El exlanzador Mariano Rivera sigue por la senda de la perfección, aunque un periodista del Telegram.com anunció que no enviará su papeleta de votación para no dañar la elección del cerrador panameño en el Salón de la Fama, con el 100%.

"Por lo tanto, no voy a votar este año. Una boleta en blanco presentada es un voto de “no” para todos los candidatos, por lo que estoy haciendo una Suiza y no envío ninguna", dijo el escrito Bill Ballou, quien además reconoce la grandeza del lanzador panameño.

Ballou es el primer periodista que dice públicamente que no enviará su boleta de vuelta de la elección. Ningún pelotero ha conseguido entrar con el 100%.

Por supuesto el mundo del beisbol reaccionó alarmado, 1ro por la propuesta de Ballou, y, 2do, por el significado de una boleta habilitada y no devuelta ¿Voto en contra, voto nulo que elimina la posibilidad de unanimidad, etc, etc (2). — Enrique Rojas/ESPN (@Enrique_Rojas1) 23 de diciembre de 2018

Por el momento, Rivera es el único que ha recibido los votos de los 84 periodistas acreditados, 4 de ellos anónimos para escoger a los jugadores que entrarán en el Salón de la Fama de las Grandes Ligas en 2019.

El anuncio oficial se hará el 22 de enero. Los votos serán recibidos solo hasta el próximo 31 de diciembre.

Una de las primeras reacciones fue de Mark Fischer, quien cuestionó el planteamiento de Ballou.

"Bill Ballou, de Worcester, Massachusetts, Telegram, pasó cerca de 1.500 palabras el sábado argumentando que la leyenda de los Yankees no debería recibir una oferta para ingresar al Salón", dijo Fischer.

Ballou sabe que Rivera, en su primer año de elegibilidad cinco años después de la jubilación, será elegido el próximo mes. La pregunta es si él será el primer jugador elegido por unanimidad. "Tanto si o no voto por él es irrelevante", escribe. En consecuencia, no le negará a Rivera la oportunidad de ser un miembro del Salón de la Fama unánime; más bien, planea simplemente no votar y, según SNY.com , Rivera parece haber obtenido votos en el 100 por ciento de los votos, con el 21 por ciento de los conocidos.

"Ballou publicó un largo artículo en el sitio web de Telegram el sábado por la noche, explicando por qué Rivera no pertenece al Salón de la Fama. La columna se publicó bajo el título de hostigamiento de trolls": "Mariano Rivera no está obteniendo el voto del Salón de la Fama de este escritor", reporta el New York Post.

Para ingresar al Salón de la Fama de Cooperstown se requiere de un 75% de los votos, de los 412 que votan.

Su más cercano jugador es Roy Halladay (93.2%), seguido de Edgar Martínez (92.0%) y Mike Mussina (84.1%).

Ken Griffey Jr. es quien tiene el porcentaje más alto en la historia con 99.30% cuando ingresó al Salón de la Fama en 2016.

Rod Carew, quien lo hizo en 1991 con 90.52% de los votos, es el único panameño en el Salón de la Fama

Rivera se retiró de las Grandes Ligas en 2013, luego de 19 temporadas (todas con los Yankees de Nueva York), siendo el líder histórico en juegos salvados con 652.