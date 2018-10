Marlins apuestan por los hermanos Mesa

Los Marlins de Miami decidieron invertir cerca de 6 millones de dólares en el mercado internacional y anunciaron este lunes la firma de los prospectos cubanos Víctor Víctor Mesa y Víctor Mesa Jr., quienes se desempeñan como jardineros.

Acompañados por el director ejecutivo de los Marlins, Derek Jeter, y el presidente de operaciones de la organización, Michael Hill, los hermanos Mesa se mostraron muy motivados en su presentación.

The Marlins are adding to the familia. pic.twitter.com/xeWSxjjj6o