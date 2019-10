Márquez se impone en Japón

El español Marc Márquez, ya coronado campeón del mundo de MotoGP en la temporada 2019, se impuso este domingo en el Gran Premio de Japón, igualando así las 53 victorias del legendario piloto australiano Mike Doohan.

Tras salir desde la pole en el circuito de Motegi, Márquez, ya seis veces campeón del Mundo de MotoGP con solo 26 años, realizó una carrera en solitario para igualar a uno de los pilotos con mejor palmarés de la historia, Mike Doohan, ganador de cinco títulos mundiales consecutivos en la categoría reina (1994, 1995, 1996, 1997, 1998).

"Recuerdo de pequeño los duelos entre Doohan y Crivillé (el español Alex Crivillé, campeón del mundo en 1999)", indicó Márquez, quien ya solo tiene por delante a los italianos Valentino Rossi (89) y Giacomo Agostini (68) en cuanto a número de victorias en la categoría reina.

Great job, thanks to all the team! 🙌🏼#JapaneseGP@MotoGPpic.twitter.com/x7Sa92sojv