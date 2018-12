Messi recibe su quinta Bota de Oro a máximo goleador en Europa

Lionel Messi recibió el martes su quinta Bota de Oro tras erigirse como el máximo goleador de las ligas europeas la pasada temporada.La quinta consagración del delantero argentino le permitió romper un empate que mantenía con Cristiano Ronaldo.

Messi anotó 34 goles en la Liga española el pasado curso, en el que el Barcelona se coronó campeón. El delantero egipcio Mohamed Salah fue el segundo máximo anotador de los torneos domésticos de Europa al rubricar 32 goles con Liverpool en la Liga Premier.

La “Pulga” también ganó el premio en 2009-10 (34 goles), 2011-12 (50), 2012-13 (46) y 2016-17 (37).Messi actualmente lidera a las principales ligas del continente con 14 goles esta temporada.

Messi: “My dream was to be a professional player only! All these honors were like a cherry on top. It all became possible with the help of my teammates.” pic.twitter.com/nkRkno4TLK