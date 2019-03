Messi rompe silencio y se enoja por maltrato en Argentina

Tras más de ocho meses de silencio, Lionel Messi se refirió el viernes a la amarga eliminación de la selección de Argentina en el Mundial de Rusia 2018 y expresó su enojo por las constantes críticas de las que es blanco en su país.

"Nosotros no somos de vender humo. Somos profesionales.... Mucha gente me decía que no volviera más (con la selección), familia, amigos... mi hijo de 6 años (me preguntó): ‘¿Por qué te matan en Argentina papi?", cuestionó el considerado mejor jugador del mundo a la radio Club 94.7 al analizar los cuestionamientos recibidos luego del traspié de la selección en el reciente Mundial.

LIONEL ANDRÉS MESSI, COMO POCAS VECES LO ESCUCHASTE. pic.twitter.com/pFVy6zKo9J — TyC Sports (@TyCSports) 29 de marzo de 2019

El capitán de la selección, de 31 años, destacó que junto a sus compañeros logró “cosas extraordinarias”, como llegar “a una final del mundo, dos finales de Copa América y no es fácil eso”.

Pero el astro del Barcelona reconoció que luego del fracaso del equipo en Rusia, tras caer ante Francia en octavos de final por 4-3, deseaba hacer el duelo en soledad con su familia. “Era intentar olvidarme lo que había sido el Mundial y lo que había vivido...Terminar el ciclo de esta manera fue doloroso", sostuvo.Pese a las dificultades enfrentadas, el delantero manifestó su deseo de seguir integrando la selección, que es distinta a la que decepcionó en Rusia y sigue sin enderezar el rumbo, ahora bajo la batuta del técnico Lionel Scaloni.

“Yo quiero ganar algo con la selección y yo lo voy a seguir intentando... voy a jugar todas las cosas importantes”, subrayó Messi, quien aclaró que no es su estilo estar “cada rato diciendo ‘amo a la selección’ y que demuestra su cariño “de otra manera”.

El cinco veces ganador del Balón de Oro apuntó que va a “estirar” su retiro todo lo que pueda y que intenta sortear los juicios negativos jugando “para mí, para mi familia, para mis compañeros y para el que disfruta lo que hago”.

El que no me quiere me va a tener que aguantar un poquito más”, afirmó el jugador que tantos títulos ha dado al Barcelona — nueve de la Liga de España, seis de la Copa de la Rey y cuatro de la Liga de Campeones — y que no consigue brillar vistiendo la camiseta de su país.Por otro lado, Messi rechazó los comentarios acerca de que él decidía quiénes debían integrar el equipo.

“Lo del ‘club de amigos’ se viene escuchando desde hace años. Que yo ponía los jugadores, los técnicos.Prácticamente que manejaba toda la AFA (Asociación del Fútbol Argentino)”, afirmó en referencia a figuras como Gonzalo Higuaín, Javier Mascherano o Sergio Agüero.

Messi insistió en que le dijo al titular de la AFA, Claudio Tapia, que eligiera al técnico de la selección en reemplazo del destituido Jorge Sampaoli luego del traspié argentino en la Mundial de Rusia. “Yo no decido por un técnico o jugador. Que fuera Scaloni u otro, tenía que elegirlo él”, subrayó.Asimismo rechazó los comentarios periodísticos que apuntan a su entorno familiar, como que su padre ejerce “poder” en la AFA.

"SI NO QUISIERA A LA SELECCIÓN NO VOY Y ME QUEDO CON MIS HIJOS"#CentralFOX - Lionel Messi fue categórico: "Nadie me obliga a ir". ¡Descarga la APP! https://t.co/T5cuSvu2EIpic.twitter.com/oSjvbechbk — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 29 de marzo de 2019

“Cualquiera dice cualquier cosa y la gente compra", agregó molesto.El jugador aclaró que la gente común le demuestra “un cariño impresionante” siempre que va a Argentina. “Te da bronca. Que le mientan a la gente”, sostuvo al respecto.En relación con su cuestionada ausencia en el último amistoso en Tánger, en el que Argentina, con un juego mediocre, le ganó a Marruecos 1-0, explicó que se trata de una molestia que tiene desde hace un tiempo. "Se hizo costumbre decir cosas de mí, inventa...La realidad es que vengo con una pubalgia desde antes del parón de diciembre y vengo entrenando poco, no jugando todos los partidos", señaló.

La “Pulga” dijo que se encuentra mejor pero no se ha recuperado del todo.En el amistoso jugado anteriormente contra Venezuela de cara a la Copa América que tendrá lugar en Brasil dentro de tres meses, la selección liderada por Messi cayó derrotada 3-1, tras lo cual el delantero regresó a Barcelona sin hablar. Ese duelo frente a la Vinotinto en Madrid fue el primero de Messi con Argentina desde el Mundial.Scaloni ha renovado el equipo con varios jóvenes que no fueron al campeonato disputado en Rusia y que no han jugado al lado de Messi.

Al respecto, el astro señaló que el equipo nacional está pasando por “un cambio generacional” que, en su opinión, “fue muy brusco” y debió darse “de a poquito”.Días atrás, el técnico ratificó que Messi formará parte de la selección que disputará la Copa América que se jugará desde el 14 de junio hasta el 7 de julio.