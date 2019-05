Milan gana al Bolonia y sueña con posiciones de la Champions

El AC Milan apura sus opciones de clasificación para la próxima Champions después de derrotar 2-1 al Bolonia este lunes en el cierre de la 35ª jornada de la Serie A.

El equipo lombardo se impuso con goles del español Suso (37) y de Fabio Borini (67), mientras que por el Bolonia (15º) anotó Mattia Destro (72).Con esta victoria, el Milan se coloca quinto, aunque empatado a puntos con la Roma (59), a tres puntos del Atalanta, que cierra la zona Champions.

Además del triunfo milanista, la imagen del partido fue el enfrentamiento verbal entre el técnico Gennaro Gattuso y el centrocampista francés Tiémoué Bakayoko. Tras la lesión del argentino Lucas Biglia en la primera parte, el técnico mandó calentar al centrocampista galo, pero éste no demostró gran entusiasmo por entrar al terreno de juego, lo que motivó que Gattuso decidiera dar entrada a José Mauri.

En ese momento, Bakayoko, que era suplente tras haber llegado tarde a un entrenamiento la semana pasada, se dirigió a su entrenador y le dijo en dos ocasiones y en inglés, según las cámaras de televisión: "Fuck off, man" ("íVete a la mierda, tío!").Preguntado por lo ocurrido al final del partido, el entrenador explicó: "No quiero hablar de ello aquí, lo haremos dentro del vestuario, con palabras que no puedo utilizar en la televisión", dijo a las cámaras de Sky.

"Le he pedido que se preparase y ha tardado demasiado tiempo. Entonces he decidido que salga Mauri. Tengo 27 jugadores que visten una camiseta gloriosa. Me pueden decir de todo, pero hace falta respeto dentro del vestuario", añadió.