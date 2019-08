Mohamed Salah: 'No me gusta el VAR, yo acepto el fútbol con errores'

Mohamed Salah, estrella del Liverpool, mostró su desacuerdo con el sistema de videoarbitraje (VAR) que en esta temporada debuta en la Liga Premier inglesa.

En una entrevista a CNN, Salah aclaró que no le gusta el VAR y dijo que aceptaba el fútbol “con errores”.

“No me gusta, siempre digo esto. No me gusta porque amo al fútbol como él es. Veo el VAR como algo bueno para proteger a los jugadores en acciones peligrosas. Sólo creo que debería ser utilizado en esos casos, para proteger a los jugadores”, explicó Salah.

Mo Salah sobre el VAR: “No me gusta ... esa es mi respuesta siempre. Amo el fútbol como es. Es así con los errores del árbitro, con la agresión del jugador a veces. El VAR significará más penales para mí, ya lo verás ”. pic.twitter.com/xWzft5Tcfc — PREMIER LEAGUE 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@EPL_Goleador) August 20, 2019

El atacante egipcio mencionó que los errores son parte del fútbol, tanto de jugadores como árbitros.

“Yo acepto el fútbol con errores. Errores de árbitros o errores de jugadores. El fútbol es apasionante con errores”, agregó Salah en declaraciones reproducidas por el diario deportivo español Marca.

El goleador del Liverpool también reconoció que el VAR le beneficia, puesto que se señalan más penas máximas.

“No me gusta el VAR, pero significa que tengo más opciones de marcar más goles”.

Recordemos que en la pasada final de la Liga de Campeones, Salah anotó el primer tanto del partido en una peña máxima señalada en contra del Tottenham tras revisión del VAR.