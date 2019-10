Montañista nepalí anuncia haber pulverizado récord de las 14 cumbres más altas

El montañista nepalí Nirmal Purja anunció este martes haber establecido un récord histórico al coronar las 14 mayores cumbres con más de 8 mil metros de altitud en apenas siete meses, al llegar a la cima de Shishapangma, cumbre tibetana de 8 mil 27 mts.

"¡Misión cumplida!", estampó Purja en su página de Facebook al coronar la cumbre de su país natal. El récord anterior para ascender los famosos "14 8,000" era de siete años, 11 meses y 14 días.

La impresionante serie de Purja se inició el 23 de abril, cuando llegó a la cima del Annapurna, en Nepal.

Nims Purja, de 36 años y exsoldado de las fuerzas especiales británicas, era literalmente un desconocido en el ambiente del montañismo hasta el inicio de esta aventura, pero gradualmente fue conquistando el respeto y la admiración de sus pares.

Inicialmente, un plazo de siete meses para alcanzar las 14 cumbres era visto como una tarea físicamente imposible.

Además, el programa de ascensos era tan apretado que no dejaba lugar a eventuales problemas que obliguen a hacer un nuevo intento.

Wait till the end !

Yesterday, we had a pretty tough day. We climbed for 15 hrs non stop in an extreme weather conditions with the wind speed of more than 75 km/hr. Spent more than 3 hrs finding the way/route on the glacier.#nimsdai#BremontProjectPossible#14peaks7monthspic.twitter.com/w2TNILtmtr