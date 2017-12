Morris y Trammell, elegidos al Salón de la Fama del béisbol

En un reflejo del logro más importante durante su carrera, Jack Morris ganó su exaltación al Salón de la Fama en extra innings. Morris y Alan Trammell, excompañeros en los Tigres de Detroit, fueron elegidos nuevos miembros del recinto de Cooperstown, por un panel de 16 hombres que contempló a 10 candidatos de la era moderna _de 1970 al 87.

El exlanzador Morris obtuvo 14 votos, mientras que Trammell, quien se desempeñó como campocorto, obtuvo 13, uno más del mínimo necesario. Serán exaltados al Salón de la Fama el 29 de julio, y acudirán juntos. Fueron compañeros en el equipo de los Tigres que conquistó la Serie Mundial de 1984, comenzaron su carrera en ese club en 1977 y permanecieron ahí durante 13 campañas.

“El tiempo que he pasado preguntándome si este día llegaría parece haberse esfumado ahora, porque llegó. Es asombroso”, comentó Morris, de 62 años, en una conferencia telefónica. Trammell se dijo abrumado. “Me di cuenta de que esto podría no ocurrir, y lo había aceptado, de verdad”, dijo. “Si la gente pensaba que me había quedado corto, yo podía aceptar eso”.

Morris logró 254 victorias, la más famosa de las cuales fue una blanqueada en 10 innings, para que los Mellizos de Minnesota superaran 1-0 a los Bravos de Atlanta en la Serie Mundial de 1991.

“Sin duda, ése fue el momento que me definió en el béisbol”, coincidió Morris. “Jamás pensé tener problema con aquello, y sabía que podría superarlo si lo había. Así que esa noche tuve la mejor mentalidad que he tenido en toda mi carrera”.

Trammell fue elegido seis veces al Juego de Estrellas y ganó en cuatro ocasiones el Guante de Oro como campocorto. Anotó 1.231 carreras y produjo 1.003, con un promedio de bateo de .285. El receptor Ted Simmons se quedó a un voto de ser elegido. A Marvin Miller, exlíder del sindicato de peloteros, le faltaron cinco de los 12 votos necesarios.

Tampoco resultó elegido el cubano Luis Tiant, quien lanzó 19 años en las mayores, principalmente con los Indios de Cleveland y los Medias Rojas de Boston. La Asociación de Cronistas de Béisbol de Norteamérica (BBWAA, por sus iniciales en inglés) define a los otros nuevos miembros del Salón de la Fama, y los resultados de su votación se anunciarán el 24 de enero.

Chipper Jones, Jim Thome y el venezolano Omar Vizquel figuran entre 19 candidatos debutantes. Entre quienes habían aparecido ya en la papeleta, están Trevor Hoffman, el dominicano Vladimir Guerrero, Edgar Martínez, Roger Clemens y Barry Bonds.