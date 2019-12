Muere baleado un futbolista ruso

LIGA RUSA DE FúTBOL

Un futbolista de 20 años, que jugaba para el club ruso Anzhi Makhachkala, murió baleado cerca de su casa en el inestable Cáucaso norte, en Rusia.

Gasan Magomedov manejaba en su localidad natal, cuando su auto recibió fuego de ametralladoras. El deportista murió de sus heridas cuando era trasladado al hospital, indicó el Anzhi en un comunicado.

No se había realizado ningún arresto y los motivos detrás del crimen no estaban claros, señaló el club en un comunicado. No se informó de otras víctimas.

Magomedov era un jugador habitual en el medio campo de los equipos juvenil y filial del Anzhi, y el equipo expresó sus "más profundas condolencias" por el deceso.

La región rusa de Dagestán, donde se produjo el ataque y tiene su sede el Anzhi, tiene una insurgencia islamista desde hace años.

Los tiroteos entre rebeldes y fuerzas de seguridad rusas no son raros. Los acontecimientos se registraron el sábado por la noche.

El Anzhi compitió por el título de liga rusa en los años recientes, pero la temporada pasada fue relegado a segunda división. Durante varios años, el club mantuvo en Moscú a sus jugadores estrella, como el delantero Samuel Eto'o, para evitar los riesgos de seguridad de Dagestán.