Municipal buscará otros tres puntos frente al Chorrillo en la Liga de Concacaf

GUATEMALA, (ACAN-EFE). – El equipo guatemalteco Municipal buscará mañana otros tres puntos frente al Chorrillo, de Panamá, en el partido de vuelta del Grupo 7 de la Liga de Campeones de la Concacaf.Los Rojos del Municipal, que ganaron 2-1 el partido de ida el pasado 23 de agosto en Panamá, recibirán en su feudo del Mateo Flores, en ciudad de Guatemala a un equipo que está necesitado de sumar puntos.En sus dos apariciones en la Liga de Campeones, Chorrillo ha perdido los dos juegos. El otro fue ante el Monterrey, de México, por 5-0.“Vamos a atacar, no solo por los tres puntos, sino por mejorar la diferencia de goles”, dijo a medios deportivos locales el entrenador de Municipal, el costarricense Javier Delgado.Y es que Los Rojos sólo tienen tres puntos en esta llave, ya que el pasado 30 de agosto cayeron de locales 0-1 ante el equipo mexicano, que suma 6 unidades en el Grupo 7.Delgado no contará para el crucial partido de mañana frente al Chorrillo con dos piezas vitales: Luis Rodríguez y Hamiltón López, quienes están lesionados.No obstante, el costarricense Saúl Phillip, quien recién se naturalizó guatemalteco, está listo para participar en el once titular de Delgado.Según el defensa de Municipal, Jaime Vides, el juego será complicado porque a su equipo sólo le sirve ganar para mantener viva la esperanza de buscar su clasificación a la siguiente ronda de la Liga de Campeones de la Concacaf.Pero el Chorrillo, de acuerdo con su delantero Johnny Ruiz, también llegó a Guatemala para buscar sus primeros tres puntos, aunque tiene pocas probabilidades de clasificarse.El equipo panameño, que llegó ayer a Guatemala, hará hoy el reconocimiento a la cancha del Mateo Flores donde se disputará mañana el partido.