Los Nacionales de Washington y su gran resurgimiento de octubre

Luego de un desastroso comienzo de temporada en el que en mayo llegaron a tener balance de 19-31, los Nacionales de Washington apretaron las tuercas y en octubre lograron, después de conquistar un comodín, la corona de la Liga Nacional y el ansiado boleto a la Serie Mundial de béisbol de las Grandes Ligas.

Los Nacionales vencieron 7x4 a los Cardenales de St. Louis el martes en la capital estadounidense, dejando la serie 4-0 para disputar el Clásico de Octubre por primera vez en su historia.

Con el respaldo de uno de los mejores cuerpos de pitcheo integrado por los astros Max Scherzer, un ganador de tres premios Cy Young; Stephen Strasburg, Patrick Corbin y el venezolano Aníbal Sánchez, el conjunto capitalino se prepara para seguir escribiendo su mejor historia.

