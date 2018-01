Nadal y Halep parten como cabezas de serie en el Abierto de Australia

Los números uno del tenis mundial masculino y femenino, el español Rafael Nadal y la rumana Simona Halep, fueron designados cabezas de serie del Abierto de Australia, anunciaron este jueves los organizadores del torneo que comienza el lunes en Melbourne.

El suizo Roger Federer, vencedor el año pasado, es cabeza de serie número dos. Los argentinos Juan Martín del Potro y Diego Schwartzman aparecen respectivamente en 12ª y 24ª posición.

Este reparto de cabezas de serie permite vislumbrar algunos de los potenciales enfrentamientos a lo largo del torneo, que arranca la próxima semana.

Así, Rafa Nadal, que debutará ante el dominicano Víctor Estrella, podría cruzarse con el estadounidense John Isner en octavos de final.

