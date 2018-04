Nadal pasa susto ante Klizan, pero pasa a semifinales 

Tras un inicio de partido fulgurante, Rafael Nadal, número uno del mundo, tuvo que batallar para ganar el segundo set y llevarse la victoria ante el eslovaco Martin Klizan (6-0, 7-5), este viernes en los cuartos de final del torneo ATP de Barcelona.

En la pista que lleva su nombre, Nadal estuvo a punto de cortar su racha de sets consecutivos ganados sobre tierra batida, que ahora elevó a 42.

42 straight sets on clay...@RafaelNadal escapes a scare, defeating Klizan 6-0 7-5 to keep that record going... #bcnopenbspic.twitter.com/4JapY6RUhX