Nelson Ledesma conserva el primer lugar; Omar Tejeira no pasa el corte

El argentino Nelson Ledesma completó la ronda de este viernes con 71 golpes, que lo mantuvo de líder del Panamá Championship del Web.comTour, que se disputa en el club de golf de Panamá, donde el panameño Omar Tejeira no pasó el corte.

Tejeira pasó apuros en la cancha al terminar la segunda ronda con ocho bogeys que elevaron su tarjeta a 75 golpes, dos más que en la primera ronda.

Tejeira, de 27 años de edad, participó por cuarta vez en el Panamá Championship, un torneo que forma parte del calendario del Web.comTour, un escalón para jugar en la élite del golf mundial.

Master of his craft.

With par-saves like this, Edward Loar (@BigEInBigD) is in position to chase his second Panama Championship title this weekend. pic.twitter.com/4gnoS75dmT