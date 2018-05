Neymar con la nueva camiseta del PSG para 'continuar dando alegría a todos'

El delantero brasileño Neymar se muestra con la camiseta de la temporada 2018-2019 del París SG y afirma, en un tuit publicado este sábado, querer "continuar dando alegría a todos".

"Orgulloso de usar la nueva camiseta y continuar dando alegría a todos", se puede leer en inglés y en portugués en el tuit ilustrado con una foto suya vistiendo la camiseta, cuando el jugador más caro de la historia es objeto de incesantes rumores de traspaso.

Proud to wear the new jersey and to continue giving you joy

Orgulhoso de usar a nova camisa e continuar dando alegria a todos 🙏 #ICICESTPARIS 🤙 @PSG_inside@nikefootballpic.twitter.com/EPZd5DiKXh