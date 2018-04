Nieve y mucho frío al iniciar la temporada en Grandes Ligas

Seguro de manos a la hora de fildear, el segunda base Brian Dozier no rehúye a nada. Pero el ganador del Guante de Oro no se mostró tan desafiante esta semana, cuando con sus Mellizos de Minnesota le tocó jugar bajo la nieve en el PNC Park de Pittsburgh.

"Siempre quiero que bateen hacia donde yo estoy, pero esta fue la única ocasión en que cruzaba los dedos para que no fuera así”, comentó Dozier. "Hubiera sido muy complicado atrapar un elevado en esas condiciones”.

Del Yankee Stadium al Great American Ball Park en Cincinnati, el gran ganador en lo que va de la temporada ha sido el clima invernal. Ya son ocho los juegos pospuestos en esta fría primavera, con muchos otros escenificados con temperaturas glaciales.

Yankee Stadium Opening Day postponed due to snow: Stantons first game in pinstripes will… https://t.co/ap88AaDsUj pic.twitter.com/o74GDu3CMM

No hay indicios de que el clima mejorará pronto para los jugadores y fanáticos. El pronóstico en varias ciudades presagia condiciones más propias para lanzar bolas de nieve que rectas.

Se anticipa que caiga nieve en el Coors Field en Denver, el Nationals Park en Washington y el Bronx. En el Target Field en Minneapolis, se podría dar que Seattle y Minnesota protagonicen el partido con la temperatura más baja en la historia de las mayores.

Despite the cold and snow, #mntwins dig deep for Thursday's opening day at Target Field https://t.co/5FLZU0Mg1Zpic.twitter.com/0HnVAPDSOV