Noche de 'triples-dobles' en la NBA para Westbrook y Harden

Noche de 'triple-dobles' este miércoles en la NBA para los astros Russell Westbrook, de Oklahoma City, y James Harden, de los Rockets, pero con mejor suerte para el primero, ya que sus Thunder salieron por la puerta ancha.

Westbrook alcanzó el tercer lugar histórico de la liga en cuanto a 'triples dobles' al totalizar 23 puntos, 19 rebotes y 15 asistencias en el triunfo por 100-83 sobre los Cleveland Cavaliers.

La hazaña de Westbrook fue la tercera de esta temporada y la número 107 de su carrera, igualando a Jason Kidd y acercándose a las marcas de Oscar Robertson (181) y Magic Johnson (138).

Floor general, threading the needle. Here's @russwest44's 10th assist of the game - it was a beauty. #107TripleDoubles#WhyNot? pic.twitter.com/3kOhQwzxBB