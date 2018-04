Nueva lesión de Falcao enciende las alarmas en Colombia

Las alarmas se encendieron en Colombia con la nueva lesión del astro Radamel Falcao, pieza clave de la selección de Colombia para el Mundial de Rusia.

El Tigre Falcao sufrió el viernes una contractura muscular cuando ejecutaba un penalti en la práctica del club Mónaco con miras al juego del sábado ante Guingamp por la liga francesa.

"Gracias por los mensajes. Estoy bien. En el transcurso de la semana me uniré al grupo para preparar el partido del fin de semana ante Amiens", escribió el cañonero de 32 años en su cuenta en Twitter este lunes.

Gracias por los mensajes. Estoy bien. En el transcurso de la semana me uniré al grupo para preparar el partido del fin de semana ante Amiens. 👍 //

Thank you for the messages. I’m fine. During the next days I will join the the group in order to prepare the game against Amiens.