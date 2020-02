Nueva Jersey tendrá su gran premio de Fórmula Uno

NUEVA YORK, Estados Unidos.(EFE).- El gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, anunció este martes que el estado tendrá un Gran Premio de Fórmula Uno en 2013, cumpliéndose así el deseo de los responsables del campeonato del mundo de organizar una carrera con los rascacielos de Nueva York como telón de fondo. "Me complace confirmar que Nueva Jersey será uno de los anfitriones de la Fórmula Uno, lo que llevará uno de los deportes más populares y excitantes del mundo a nuestro patio trasero", indicó Christie durante una conferencia de prensa. El gobernador añadió que "gente de todo el mundo vendrá a este gran estado" para disfrutar de uno de los eventos deportivos más seguidos en todo el planeta y que Estados Unidos no acoge desde hace cuatro años.Christie señaló que la carrera se disputará sobre un trazado ya existente de 3.2 millas (5.5 kilómetros) de longitud entre la localidad de Weehawken y el oeste de Nueva York, a orillas del río Hudson y muy cerca de la Gran Manzana. El gobernador destacó además que durante cada una de las tres jornadas de entrenamiento, clasificación y carrera final asistirán al Gremio Premio unos 100 mil espectadores. La llegada de la Fórmula Uno a Nueva Jersey se confirma un año y medio después de que Bernie Ecclestone, propietario de los derechos del campeonato, proyectara que en 2013 pudiera disputarse una carrera "con los rascacielos de Manhattan al fondo"."Sería enfrente de Manhattan, en Nueva Jersey, con los rascacielos al fondo. A quince minutos del centro de Nueva York, sería maravilloso", declaró entonces Ecclestone.Antes de Nueva Jersey, la Federación Internacional del Automóvil ya aprobó el pasado 31 de agosto que otro Gran Premio se dispute el 18 de noviembre de 2012 en Austin (Texas). EEUU no acoge un Gran Premio de Fórmula Uno desde 2007, cuando el piloto británico Lewis Hamilton consiguió la victoria en Indianápolis, y previamente se albergaron carreras entre 1989 y 1991 en Phoenix (Arizona) y entre 1961 y 1980 en Watkins Glen (Nueva York).