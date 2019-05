Luis Sáez domina con Maximum Security en el Derby de Kentucky, pero lo descalifican

El ejemplar Country House ganó este sábado la edición 145 del Derby de Kentucky del hipismo estadounidense, tras ser descalificado Maximum Security después de cruzar la línea primero en una decisión sin precedentes.

Maximum Security, entrenado por John Servis y montado por el panameño Luis Sáez, corría cómodamente al frente, pero salió de la barandilla cuando tomaban la última curva en el Churchill Downs y, tras un reclamo y una revisión de 20 minutos, se decidió que había interferido con War of Will.

Watch it again....

65-1 Country House wins the Kentucky Derby after a disqualification of Maximum Security.pic.twitter.com/PeBAQXJwJb