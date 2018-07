Özil, criticado por una foto con el presidente turco, deja la selección alemana

El jugador del Arsenal, Mesut Özil, anunció este domingo 22 de julio que abandona la selección alemana de fútbol debido al "racismo" en las críticas que recibió por aparecer en una fotografía junto con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

"Con mucho dolor y después de muchas consideraciones sobre lo acontecido, no seguiré jugando para la selección alemana mientras tenga este sentimiento de racismo e irrespeto", señaló en un largo comunicado publicado en Twitter el jugador de origen turco. Campeón del mundo en 2014 y hombre clave para el seleccionador Joachim Löw, Özil ha marcado 23 goles en 92 partidos con la Mannschaft.

El mediapunta rompió este domingo su silencio tras haber estado en el centro de la polémica durante la Copa del Mundo por su foto, junto al también internacional de origen turco Ilkay Gundogan, al lado del jefe de Estado, en plena campaña electoral para su reelección, finalmente obtenida.

The past couple of weeks have given me time to reflect, and time to think over the events of the last few months. Consequently, I want to share my thoughts and feelings about what has happened. pic.twitter.com/WpWrlHxx74