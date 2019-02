Pacquiao intenta desanimar a su hijo en su intención de ser boxeador

"No necesitas boxear". La leyenda filipina del boxeo, Manny Pacquiao, quiere desanimar a su hijo tras la intención del joven de 19 años de subir al ring.

"Pac Man", único boxeador en haber sido campeón del mundo en ocho categorías de pesos diferentes, tomó la palabra este miércoles, unos días después de la difusión en Facebook de un video de un combate de exhibición de su hijo mayor, Emmanuel Jr., apodado Jimuel.

"Me duele que boxee, ya que sabe lo duro que es. Yo le he dicho que papá se puso a boxear solo para salir de la pobreza... Tú no tienes necesidad de boxear", declaró la cadena ABS-CBN

Pacquiao, que vivió en la calle antes de lanzarse al boxeo profesional en enero de 1995 por una suma de 19 euros (cerca de 20 dólares) y amasar una fortuna estimada en más de 500 millones de dólares.

"Pero me ha dicho: Papá, como te pasa a ti, el boxeo es mi pasión. Quiero representar a mi país como deportista", añadió el púgil de 40 años.

En el video de Facebook, se ve al joven Pacquiao enviar brevemente a su rival a la lona, con encadenamientos de golpes que recuerdan a los de su padre. Jimuel llevaba también guantes, un casco y un cinturón con el nombre "Pacman".

Su padre siguió el combate por videoconferencia y se puede ver cómo habla a su hijo antes del inicio del combate.

"Su madre lloró varias veces, diciéndole: 'No boxees, hijo mío", declaró Pacquiao respecto a su mujer, Jinkee, que le pidió también a Pacquiao que cuelgue los guantes a sus 40 años.

"Quiere verdaderamente hacer eso", lamentó, en referencia a su hijo, el filipino de un palmarés de 61 victorias (39 antes del límite), frente a siete derrotas y dos nulos.

Un consejero de Pacquiao declaró a la AFP que Jimuel se puso a boxear solo desde diciembre, un mes antes de que su padre ganara fácilmente al estadounidense Adrien Broner en Las Vegas.