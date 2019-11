Panamá irá ante las campeonas mundiales de EU en el Preolímpico

La selección femenina de fútbol de Panamá ya conoce su camino en el Campeonato Preolímpico de la Concacaf, a celebrarse el próximo año en Estados Unidos (EU).

El sorteo realizado esta tarde en Miami dejó a las chicas panameñas ubicadas en el mismo grupo junto a las actuales campeonas del mundo, Estados Unidos.

Panamá comparte el grupo A con las estadounidenses, Costa Rica y Haití. En el grupo B quedaron Canadá, México, Jamaica y San Cristóbal y Nieves.

El torneo, que ofrece dos boletos a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, se realizará del 28 de enero al 9 de febrero.

El equipo panameño jugará sus partidos de la ronda de grupos en el estadio BBVA en Houston, Texas.

Mientras que el grupo B jugará verá acción en el HEB Park, en Edinburg, Texas.

El primer partido del equipo panameño será ante Costa Rica, el martes 28 de enero. Luego las chicas panameñas se enfrentarán a las anfitrionas el viernes 31 de enero y cierran la ronda de grupos jugando ante Haití, el próximo lunes 3 de febrero.

Los dos mejores de cada grupo avanzan a la ronda de semifinales, a jugarse el viernes 7 de febrero en Los Ángeles, California, y ambos ganadores avanzarán a la gran final del domingo 9 de febrero y dirán presente en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

