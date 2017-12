Panamá cierra el año en el puesto 55 del 'ranking' de la FIFA

Panamá cerró el año en la posición número 55 del ranking Mundial de la FIFA, el cual tiene a Alemania como líder, según la última publicación del escalafón mundial de diciembre del organismo de fútbol.

La posición de Panamá es mejor respecto al mes de noviembre que fue ubicado en el puesto 56. La mejor clasificación de Panamá en el año fue en julio donde apareció en el peldaño 52.

En febrero y marzo también apareció en la clasificación 53, en un año en que realizó la proeza de clasificar a Rusia 2018.

