Panamá clasifica a otra Copa Oro, pero con ayuda de México

Por novena ocasión consecutiva, la selección de Panamá dirá presente en el torneo más importante de la Concacaf.

Pero esta vez, el boleto a la Copa Oro del 2021 contó con una inesperada ayuda.

Panamá necesitó un gol de la selección de México al minuto 93 para lograr su clasificación como segundo lugar del grupo B de la Liga de Naciones de Concacaf.

Con la victoria sobre Bermudas, los mexicanos, además de asegurar su presencia en la próxima Copa Oro, también avanzaron a la ronda de semifinales de la Liga de Naciones al terminar como líderes del grupo con puntaje perfecto de 12 puntos.

En segundo lugar quedó Panamá por mejor diferencia de goles que Bermudas.

Ambas selecciones terminaron igualadas en puntos con 3, pero Panamá finalizó con diferencia de -4 en comparación con el -6 de Bermudas, teniendo en cuenta que los dos marcaron 5 goles, pero los isleños recibieron 11 goles mientras que Panamá recibió 9.

Antuna, el salvador

Los mexicanos sufrieron hasta el último minuto para derrotar a Bermudas por 2-1 en un encuentro celebrado en el estadio Nemesio Díez en Toluca.

El gol de Carlos Uriel Antuna en el último minuto no solo fue celebrado por la afición mexicana.

Antuna recibió una precisa habilitación del recién ingresado Raúl Jiménez para vencer al arquero rival Dale Eve en un gol que, a parte de gritarse en todo Panamá, también significó un sentido de alivio para el fútbol panameño.

Antes del partido, Bermudas necesitaba como mínimo un empate para lograr su clasificación a la Copa Oro, y estuvieron muy cerca de lograr la hazaña.

El elenco isleño se puso arriba en el marcador de forma sorpresiva al minuto 10 con un cabezazo de Dante Leverock en una jugada de tiro de esquina.

Pero México, que solo ha perdido un partido en 17 enfrentamientos con el argentino Gerardo Tata Martino como técnico, igualó al minuto con un golazo de fuera del área de Francisco Córdova.

Ya en el segundo tiempo, Bermudas se dedicó a defender el empate, hasta que cayó el golpe de gracia en los últimos minutos.

La clasificación representa para Panamá su décima participación en su historia a la Copa Oro.

Su primera presencia fue en la edición de 1993 y luego tuvo que esperar hasta el 2005 para clasificar por segunda ocasión. Y desde el 2005, cuando hizo historia al llegar a la gran final, Panamá ha estado presente en todas las siguientes 9 ediciones hasta el 2021.

Rumbo a Copa Oro

En el caso de Bermudas, los isleños tendrán que descender a la segunda división de la Liga de Naciones al terminar como último de grupo, pero siguen con posibilidades de avanzar a la Copa Oro.

En cuanto a Panamá, el onceno nacional seguirá jugando en la Liga A.

La conclusión de la ronda de grupos de la Liga de Naciones también dejó como clasificados a las semifinales a México, Costa Rica, Honduras y Estados Unidos (EU) como líderes de su grupo.

