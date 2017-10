Tras polémico gol de Panamá, el presidente de la FIFA habla de la necesidad de usar la tecnología

Uno de los goles que le sirvió a Panamá para vencer 2-1 a Costa Rica y que le permitió la clasificación directa al Mundial de Rusia 2018, sigue generando controversia en todo el mundo y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó que situaciones como estas llevan a la necesidad de usar la tecnología.

Infantino se encuentra en Francia, para la presentación oficial del Mundial Femenino 2019, y la ocasión fue aprovechada por los periodistas para preguntarle sobre los goles polémicos, tal como ocurrió en el Rommel Fernández el pasado martes 10 de octubre, cuando un gol de Román Torres sentenció el triunfo local.

"Cuando te juegas la clasificación para el Mundial y que ese partido se decide con un error importante de interpretación del árbitro, que puede pasar porque los árbitros son seres humanos y cometen errores como todos, yo creo que ha llegado el momento de poder rectificar eso (Asistencia en Video para los Árbitros)", fueron las palabras de Infantino, reportaron varios medios internacionales.

Se jugaba el minuto 63, ganando Costa Rica 0-1, y tras un rebote en el ataque panameño, el balón llega al borde de la línea del arco tico y luego de consultar con su asistente, el árbitro central Walter López validó la anotación canalera para el empate momentáneo.

"Cuando el mundo entero lo ve en unos segundos y que el único que no lo ve es el árbitro, pero no porque no lo quiera ver, sino porque le prohíben verlo, y además podría hacer una corrección, yo creo que deberíamos vivir los tiempos que corren, y dar un paso adelante", insistió el presidente de la FIFA.

La asistencia con tecnología, conocida como VAR (Video Assistant Referee, en inglés) fue utilizada en el pasado Mundial de Clubes y en la Copa Confederaciones, generando puntos encontrados.

Según los reportes, Infantino en ningún momento se refirió a revisar las incidencias del partido ni de una supuesta repetición del juego.

El titular de la FIFA tampoco confirmó que el VAR se utilice en el Mundial de Rusia y que se sigue analizando esta posibilidad.