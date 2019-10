Panameña Woodruff avanza a semifinales en 400 metros vallas

Gianna Woodruff mantuvo con vida a Panamá en el Mundial de atletismo de Doha, tras clasificarse este martes para semifinales en los 400 metros vallas, beneficiada por la descalificación de una rival.

Woodruff terminó inicialmente quinta, con un crono de 56.07, pero la descalificación después de la danesa Sara Slott Petersen le permitió ser cuarta y con ello pasar ronda, ya que lo lograban automáticamente las cuatro primeras de cada serie.

A sus 25 años, Woodruff, séptima en los últimos Juegos Panamericanos, ya había alcanzado las semifinales en su anterior Mundial, hace dos años en Londres. Quedó eliminada en esa ronda en la capital británica.

