Panameño Ricardo Lindo se destaca en el baloncesto universitario con 13 puntos para Maryland

El panameño Ricardo Lindo Jr jugó el mejor partido de su corta carrera en el baloncesto universitario estadounidense de la NCAA.

Lindo contribuyó con 13 puntos y 7 rebotes en la victoria de la Universidad de Maryland sobre la Universidad de Fairfield por marcador de 74 a 55 en un partido disputado el pasado martes en el Xfinity Center.

El nacido en Estados Unidos, pero de padres colonenses fue pieza clave tanto en ofensiva como defensiva para que los Terrapins continuarán su marcha invicta en este arranque de temporada con cuatro victorias consecutivas.

It all starts today pic.twitter.com/pmCK9NWB9j

El diario Washington Post calificó el desempeño del exjugador de la selección Sub-18 de Panamá como “el mejor juego de su carrera universitaria”.

Lindo, en su segundo año en la Universidad de Maryland, promedia 6 puntos y 3.8 rebotes por partido para un equipo de los Terrapins que está clasificado entre los 10 mejores del país.

El jugador de 6 pies, 8 pulgadas señaló al final del partido en declaraciones publicadas por el diario Washington Post que su mayor fortaleza es jugar a la defensa y que lo otro es simplemente un añadido en su rol.

“A mi me buscaron para jugar defensa y tomar rebotes”, dijo Lindo. “Eso es realmente en lo que soy bueno”, agregó.

Lindo, de 19 años de edad, mencionó que su entrenador, Mark Turgeon le aconsejó que solo jugará su rol.

“Él solo dijo: Juega tu papel, y la ofensiva vendrá’, destacó.

El número 4 de los Terrapins viene de una primera temporada en la que estuvo bastante activo para ser un freshman.

Sus números en su primer año con el equipo de Maryland se resumen en 34 partidos jugados, todos viniendo de la banca, y un promedio de 1.6 puntos por juego y 3.5 rebotes por encuentro.

El próximo partido para el seleccionado panameño será este viernes ante la Universidad de George Mason.

Stix caught another one. 😬

And @TerrapinHoops is pulling away from Fairfield: pic.twitter.com/7nCXFuFpQl