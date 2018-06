Penedo habla sobre los detalles que la Sele tiene que afinar

El arquero de la selección de fútbol de Panamá, Jaime Penedo, destacó el avance que ha tenido el equipo tras el último amistoso con Noruega y que solo resta hacer los ajustes.

“En el último partido con Noruega, que es el más reciente, se crearon chances (de anotar), eso es positivo para nosotros. El problema es como contra Suiza, que no las tuvimos; cuando no las tienes es preocupante para un equipo porque no tienes argumentos para hacer los goles”, afirmó uno de los experimentados del onceno canalero.

“Pero en Noruega creamos las ocasiones, entonces es solamente afinar detalles que estoy convencido de que estar aquí en este complejo (en Saranks), con todo cerca, hace que uno se autocomplemente, y creo que subiremos en esos aspectos y podremos alcanzar las cosas”, afirmó Penedo, y agregó que uno de los objetivos es anotar goles.

Penedo junto al volante Michael Murillo fueron los designados por el técnico Hernán Darío Gómez para conversar con los medios de comunicación en este primer día de entrenamiento del equipo panameño en la ciudad rusa de Saranks.

PRÁCTICA

La representación istmeña llegó este viernes a Rusia y se instaló en el Olympic Sports Centre de Saransk, en donde está el campamento base.

De acuerdo con los reportes de la Federación Panameña de Fútbol, en parte de los entrenamientos los jugadores trabajaron en espacios reducidos.

Jugadores divididos en grupos realizan movimientos en espacio reducido como parte del trabajo regenerativo propio luego del viaje desde Noruega hasta Saransk. #TodosSomosPanamá#PanamáEnRusia@fifaworldcup_espic.twitter.com/tW814R91YH — FEPAFUT (@fepafut) 8 de junio de 2018

En la Copa del Mundo, Panamá está en el grupo G y debuta el próximo lunes 18 de junio con Bélgica (10:00 a.m.). Luego el 24 enfrentará a Inglaterra (7:00 a.m.) y cierra la primera ronda el jueves 28 contra Túnez (1:00 p.m.).