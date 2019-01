Pepe Ávila firmó con el equipo filial del Real Salt Lake de la MLS

El futbolista panameño Ricardo Pepe Ávila fue anunciado esta tarde como nuevo refuerzo del Real Monarchs de la United Soccer League (USL).

Ávila, conocido como el asistidor detrás del histórico gol de Felipe Baloy en el Mundial de Rusia, se une al equipo filial del Real Salt Lake de la Major League Soccer (MLS), en condición de préstamo por un año con opción a compra.

Real Monarchs SLC acquire Ricardo Ávila on loan for the 2019 @USLChampionship season