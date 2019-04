Pistons logran el último cupo y van contra los Bucks

El último equipo en clasificarse para los playoffs de la NBA fueron los Pistons de Detroit, y como recompensa tendrán que enfrentarse a los Bucks de Milwaukee y su astro Giannis Antetokounmpo.

El drama en la temporada regular se prolongó hasta el último momento, y siete de los ocho cruces para los playoffs no se decidieron sino hasta la última noche. Tres de ellos en el oeste de Estados Unidos, literalmente se decidieron en los últimos instantes.

Los campeones Warriors de Golden State intentarán capturar su cuarto título en cinco años, abriendo contra los Clippers de Los Ángeles.

"No será tan fácil como la gente cree”, advirtió Kevin Durant de los Warriors. “Pero eso es lo bueno de los playoffs: No son fáciles”.

Los partidos de la primera ronda en las ocho series se disputarán entre sábado y domingo.

La segunda ronda no puede comenzar antes del 27 de abril, los finales de la conferencia no pueden empezar antes del 12 de mayo y la serie final de la NBA comenzará el 30 de mayo.

CONFERENCIA ESTE

El único duelo que estaba definido previo a la noche del miércoles era el de Boston (4) contra Indiana (5). Todo lo demás se definió en la última jornada.

Los Bucks, el equipo con la mejor marca de la NBA, enfrentarán a los Pistons.

Toronto (2) chocará ante Orlando (7), con el Magic en la postemporada por primera vez desde 2012. Y Filadelfia (3) — un equipo rodeado de incógnita en este momento — se las verá con Brooklyn (6).

Joel Embiid jugó en solo 10 de los 24 partidos de los 76ers desde el receso del Juego de Estrellas, y el gerente general Elton Brand dijo a reporteros el miércoles que “es posible” que no esté listo para iniciar los playoffs.

Embiid no es el único lesionado que hizo noticia el miércoles.

Los Celtics anunciaron que Marcus Smart se perderá entre cuatro y seis semanas debido a una lesión en su músculo oblicuo, un duro golpe para Boston.

The Kia NBA Rookies of the Month for March/April! #KiaROTM@TheTraeYoung of the @ATLHawks (East)@luka7doncic of the @dallasmavs (West) pic.twitter.com/669XOIhksG