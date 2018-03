Pistons vencen a Lakers y mantienen esperanzas

Los canasteros Reggie Jackson y Andre Drummond dominaron este lunes en la cancha para guiar en la NBA a los Detroit Pistons en una victoria de 112-106 sobre Los Ángeles Lakers.

Jackson anotó 20 puntos y Drummond dominó las tablas con l8 rebotes y aportó 15 puntos.

Detroit (34-40) ganó por cuarta vez en cinco partidos, pero se encuentra a cinco juegos de Miami por el último boleto para los playoffs en la Conferencia Este.

Dunking all over the place! #PistonsNow pic.twitter.com/6zYdujuq3B

En Charlotte, Kemba Walker hizo 11 de sus 31 puntos y tres asistencias en el tiempo suplementario, y los locales Hornets superaron a los New York Knicks 137-128, para su cuarta victoria consecutiva.

Walker logró un triple tardío para ayudar a enviar el juego al tiempo extra. El estelar jugador se fue de 4-4 en el período extra con tres triples para superar a Trey Burke, de los Knicks, que terminó con 42 puntos, su mejor marca de su carrera, además de 12 asistencias.

Kemba knocking down the trey when it matters most! 🔥🏀🔥 @KumhoTireUSA#kumhotirereplay#NYKatCHA#buzzcitypic.twitter.com/C6OxuxfXlL