Pistorius decidió hablar de su caso en un documental

JUICIO POR HOMICIDIO

Una entrevista televisada con Oscar Pistorius está reanimando el debate sobre la culpabilidad o inocencia del exestrella del atletismo.

Pistorius, quien tiene dos piernas amputadas, enfrenta una controversia sobre si mató intencionalmente a su novia Reeva Steenkamp la noche del Día de San Valentín de 2013.

El exatleta admite que le disparó, pero que fue por error al confundirla con un intruso en la casa.

La entrevista, del canal británico ITV, será transmitida la noche de este viernes. Parece ser un intento de Pistorius, quien ha sido campeón de los Juegos Paraolímpicos y participó en las olimpiadas de 2012, por influir en la opinión pública en momentos en que está sufriendo reveses en la rama judicial. El canal sudafricano M-Net también difundirá el documental.

Según versiones de prensa, en la entrevista Pistorius dice que no quiere "desperdiciar" el resto de su vida en la cárcel, donde ya estuvo un año por haber sido hallado culpable de homicidio involuntario en la muerte de Steenkamp.

Usualmente los abogados le aconsejan a sus clientes no hablarle a la prensa sobre un caso que está en curso, debido a posibles consecuencias negativas.







Pistorius actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario después que una corte de apelaciones anuló una condena inicial de homicidio involuntario en contra del exolímpico y la cambió a asesinato.

Un tribunal de apelaciones determinó que Pistorius buscaba matar a alguien, ya sea un intruso como él dice o a su novia como dice la fiscalía.

La sentencia mínima en Sudáfrica por un asesinato es 15 años de cárcel, aunque un juez en ciertas circunstancias puede reducirla. Tanto los fiscales como la defensa pueden apelar una sentencia.

"Si se me dieran la oportunidad de redención me gustaría ayudar a los menos afortunados como lo he hecho en el pasado. Me gustaría pensar que si Reeva me está observando desde allá arriba, ella hubiera querido que yo siga ese sendero", dice Pistorius en la entrevista según los medios locales.

El exatleta también lloró al recordar los momentos en que pensó que había un intruso en la casa y disparó, viendo luego que le disparó a su novia y tratando de salvarle la vida.

La semana pasada, el fiscal Gerrie Nel dijo que era "una falta de respeto" hacia Steenkamp el hecho de que Pistorius haya accedido a la entrevista, pero se negó a declarar en la audiencia sobre su sentencia.

Hace pocos días el tío de Pistorius, Arnold Pistorius, dijo que la familia había rechazado varias solicitudes de entrevistas a fin de respetar el proceso judicial. Aseguró que se hizo una excepción con el documental de ITV porque la familia quería refutar una cantidad de rumores y conjeturas que habían surgido.