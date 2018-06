Portugal empata con Bélgica; Kompany sufre aparente tirón

El campeón europeo Portugal empató el sábado 0-0 como visitante ante Bélgica, que debió prescindir antes de lo previsto de su zaguero estelar Vincent Kompany por un aparente tirón a menos de dos semanas de que comience la Copa del Mundo.

Kompany, propenso a lesiones, abandonó la cancha poco después del entretiempo, luego de que realizó una jugada defensiva, en la que al parecer estiró demasiado una pierna. Se desconocía en lo inmediato si el defensa abandonó la cancha como precaución o si sufría algún problema más serio.

