Portugal golea a Lituania con cuatro tantos de Cristiano Ronaldo

Portugal logró este martes en Vilna tres puntos en Lituania (5-1), con cuatro goles de Cristiano Ronaldo, que permiten a la vigente campeona de Europa mantener sus opciones de clasificarse a la Eurocopa 2020, a falta de cuatro fechas para la conclusión del grupo B.

Portugal, que llegaba de lograr su primera victoria ante Serbia (4-2), a falta de menos de 30 minutos para el final se mostraba incapaz de superar a su modesto rival (130º en la clasificación FIFA).

Cristiano adelantó a los lusos de penal (7) tras mano de Palionis, pero Vytautas Andriuskevicius igualó para los locales en el minuto 28 a la salida de un córner.

34 year old Cristiano Ronaldo with 4 goals vs Lithuania ⚽️⚽️⚽️⚽️pic.twitter.com/n05V8HlaVw