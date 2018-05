Preocupa la situación de Román Torres

La molestia física que tiene el capitán de la selección de fútbol de Panamá, Román Torres, parece que tiene un alto grado de importancia, y el técnico del Sounders de Seattle, Brian Schmetzer, dejó claro que el panorama no parece bueno.

"No es bueno, no es bueno", expresó Schmetzer, moviendo la cabeza en sentido negativo. "El tirón en el posterior (músculos de la parte posterior de la pierna izquierda) no es bueno, es todo lo que puedo decir por ahora", afirmó el técnico.

El doctor de la selección nacional, Gerinaldo Martínez, informó que se trata de una lesión que requiere de una recuperación de dos a tres semanas.

ROMAN TORRES. Lesión ISQUIOTIBIALES muslo derecho. Baja deportiva de 14-21 días . Por definición es una lesión moderada( 7-28 días) . Las mínimas (1-3 días) ;leves ( 1semana) ;graves (mayor de un mes o retiro). Plan: Fisioterapia -Rehabilitación-Readaptación deportiva. — Gerinaldo Martinez Q (@drgerinaldo) 3 de mayo de 2018

La alerta sobre la molestia que presentó Román Torres se dio el pasado domingo cuando el jugador no pudo ver acción en el partido que tenía su equipo con su similar de Los Ángeles en la Major League Soccer (MLS).

Las declaraciones del técnico Schmetzer fueron publicada en Twitter por el periodista Niko Moreno, quien da seguimiento a la MLS.

🚨🚨 Se prenden las alarmas, el director técnico Brian Schmetzer mencionó que la lesión en el tendón de la corva que sufrió Román Torres no se ve bien. Continuaré incetogando y no hay más detalles pero su respuesta no fue alentadora🚨🚨 #Sounders#Panamá#Románpic.twitter.com/H3CGA7pa9Z — Niko Moreno (@ELROLONW) 2 de mayo de 2018

Torres es uno de los jugadores clave dentro de la selección istmeña que participará en su primera Copa del Mundo de la FIFA en la categoría absoluta.

Se espera que Torres esté listo para jugar en la Sele en el Mundial de Rusia 2018, que se arranca el próximo 14 de junio.