Radwanska y Sharapova se clasifican a semifinales del Masters WTA

TORNEO EN SINGAPUR

La tenista rusa Maria Sharapova y la polaca Agnieszka Radwanska se clasificaron hoy, jueves, para las semifinales del Masters WTA de Singapur, en el día del retiro de la italiana Flavia Pennetta.

La italiana solo necesitaba ganar un set para avanzar a semifinales ante Sharapova, pero la rusa se impuso en dos manga 7-5 y 6-1, para poner punto final a la carrera de Pennetta y clasificar de este modo a la polaca Radwanska.

Radwanska previamente se había dominado en dos sets, 7-6 (7/5), 6-1, a la rumana Simona Halep, primera favorita del Torneo que quedó eliminada.

En el partido que cerraba la jornada, la sorprendente ganadora del último US Open, Pennetta, no pudo conseguir ganar el set que le habría clasificado a semifinales.

"Es una buena forma de decir adiós, porque he perdido ante una gran jugadora, no hay mucho que decir", comentó Pennetta a los periodistas.

"Ahora no siento que sea mi último partido. Me siento cómo si todo fuera normal. No sé por qué. Quizá en los próximos días note la diferencia", puntualizó.

Sharapova, que está mostrando una gran forma después de haber estado prácticamente sin jugar desde julio en el torneo de Wimbledon, estuvo muy agresiva durante el encuentro, pero rindió homenaje a la transalpina en su despedida del circuito.

"Había perdido el último par de partidos ante Pennetta", comentó Sharapova. "Sé que es una oponente dura y quería tomarme un poco la revancha antes de que se retirase". "Es triste ver a una gran campeona marcharse. Estoy orgullosa de que pudiera ganar un Grand Slam", reconoció la rusa.

En el otro encuentro, la rumana Simona Halep vio como su temporada llegaba a su fin tras caer ante una inspirada Radwanska, que será quien acompañe a Sharapova a la fase final del Masters WTA.

La polaca sobrevivió a una primera manga totalmente "loca", cuando se recuperó de un break y de una desventaja de 5-1 en el desempate, para llevarse el set después de un punto increíble.

En el segundo set, la confianza de la polaca y la falta de energía de la rumana, segunda jugadora mundial, provocaron el desigual resultado.

"Estaba acabada. No tenía energía. Estaba cansada. Sentí que perdí la oportunidad de ganar el primer set y probablemente perdí el partido en ese momento", comentó la rumana.

Con este resultado Sharapova ya estaba clasificada, pero no le puso nada fácil el partido a Pennetta, quien podría haberse metido en la siguiente ronda simplemente con ganar un parcial.

Pennetta rompió el servicio de la rusa en el primer juego, pero Sharapova igualó en el 4-4 y no paró hasta ganar el set por 7-5 con una gran volea.

Tras esto, la italiana se vino abajo y solo ganó un juego en el segundo asalto, antes de lanzar un revés contra la red, para certificar su derrota y el punto final a su carrera en el circuito.

Sharapova, que no había completado un encuentro desde julio, ha arrasado en esta fase de grupos y ha vencido sus tres enfrentamientos ante Radwanska, Halep y Pennetta.

Mañana, viernes, se completa el grupo Blanco en donde la española Garbiñe Muguruza está en primera posición con dos victorias.