Raiza Gutiérrez vuelve a otro Preolímpico, ahora como entrenadora

Raiza Gutiérrez consiguió guiar a un segundo Preolímpico a la selección femenina de fútbol de Panamá, después de ganar el triangular eliminatorio que se jugó en el estadio Rommel Fernández y que clasificaba al ganador a la fase final del torneo de la Concacaf, que otorgará dos cupos para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Este martes Panamá derrotó 3-1 a Guatemala con goles de Karla Riley, Marta Cox (de penal) y Natalia Mills, en el partido que decidía al primer clasificado después de que ambas selecciones habían derrotado a Honduras en sus primeros partidos.

Sin exteriorizarlo mucho, Gutiérrez dijo sentir una felicidad por el logro alcanzado.

Junto a Amarelis de Mera, que forma parte de la plantilla, y de Diana Valderrama, que colabora como utilera, las tres estuvieron en el primer Preolímpico de 2004 que se jugó entre febrero y marzo en Costa Rica, clasificatorio para los Juegos de Atenas de ese mismo año.

Panamá había jugado previamente un triangular en Guatemala en noviembre de 2003, en el que Belice fue el otro rival. Las chapinas terminaron primeras con los mismos puntos que las panameñas con lo que clasificaron al Preolímpico por mejor diferencia de goles. Más adelante la Concacaf las suspendió por irregularidades y en su defecto Panamá pasó a ocupar su lugar. Ezequiel Fernández fue el seleccionador del equipo nacional.

"No fue de carambola", recordó el martes Gutiérrez. "Guatemala tuvo errores y por eso no clasificaron", rememoró la hoy entrenadora de Panamá, que en ese triangular de 2003 consiguió marcar tres goles a Belice.

Revive la anotación de Karla Riley que abrió el marcador en el 🏟 Rommel Fernández. #GUAPAN#TodosSomosPanamápic.twitter.com/6l4XOSCjY2 — FEPAFUT (@fepafut) October 9, 2019

En el preolímpico 2004 de Costa Rica Panamá enfrentó a Jamaica, Canadá y a las ticas.

"Desde que los federados nos dieron la oportunidad de tomar el equipo se les dijo a las chicas, que siempre tenemos la obligación de ganar, porque estamos en casa y en casa se gana", dijo la entrenadora.

Recordando su momento como jugadora en el Preolímpico de 2004, explicó que fueron dos épocas diferentes. "Hoy contamos con jugadoras un poco más jóvenes, afuera hay jugadores que vienen desde un proceso Sub 17, son super jóvenes y tienen un buen proceso de selección".

Enfatizó, que en su tiempo, "nosotros no veníamos de un proceso Sub 17. Subimos de una Sub 19 directamente a la mayor. Estas chicas de hoy no. Vienen de los procesos Sub 17, Sub 20 y ahora la mayor".

De algunas de las jugadoras como Marta Cox, Gutiérrez dijo que la conoce desde que tenía siete años y que ha seguido su carrera, como otras más del actual seleccionado mayor.

Respondiendo a varias preguntas, la entrenadora panameña indicó que el equipo no cuenta con un sicólogo. "La sicóloga soy yo", respondió. Señaló que en el segundo tiempo le pidió calma a las jugadoras cuando se desesperaron con el gol de Guatemala, en un primer tiempo que terminó 2-1 a favor del seleccionado anfitrión. "En el intermedio les dije que se calmaran y que siguiéramos con el trabajo de nosotras".

Adelantó, que para lo que sigue, se debería de tener un par de amistosos internacionales antes de encarar el Preolímpico, para llegar en un momento óptimo.

También destacó que haya una Liga Femenina, porque antes no había una liga para sacar jugadoras como pasa hoy.

Del rival, señaló que fue "un equipo que no se rinde, que da hasta lo último, que tocan bien y aprietan, pero nosotras nos preparamos para contrarrestar eso y gracias a Dios nos salieron bien las cosas".