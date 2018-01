Randall Delgado y Diamondbacks evitan arbitraje; acuerdan por un año

El lanzador panameño Randall Delgado y los Diamondbacks de Arizona llegaron a un acuerdo para la próxima temporada del béisbol de las Grandes Ligas, evitando ir a un proceso de arbitraje salarial.

Delgado, quien el próximo 9 de febrero cumplirá 28 años, la pasada temporada tuvo marca de 1-2 y efectividad 3.59 en 26 partidos con la novena de Arizona.

Para Delgado, la de 2018 será su sexta temporada con los Diamondbacks (octava en Grandes Ligas), después de ser cambiado por los Bravos de Atlanta 2013.

El serpentinero santeño el año pasado tuvo cinco aperturas con el equipo, pese a que en las últimas campañas su principal papel era de relevista.

