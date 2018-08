Real Madrid denuncia al Inter ante la FIFA por caso Modric

17 ago 2018 - 14:26h

El Inter de Milán anunció este viernes su intención de presentar una denuncia contra el presidente de la Liga española de fútbol, Javier Tebas, después de las declaraciones sobre un posible traspaso de Luka Modric del Real Madrid al club lombardo.

"El Inter de Milán anuncia que recurrirá a las vías legales contra Javier Tebas por las declaraciones realizadas hoy en la prensa", escribe el club 'nerazzurro' en breve comunicado.

Tebas había declarado al periódico español ABC que había equipos inflando los precios del mercado, apuntando en el caso del Inter de Milán que veía "trampas" en sus ofertas.

"Habrá que preguntarse por qué existen clubes-Estado que están inflacionando el mercado llevándose jugadores. Las cosas no ocurren sólo por errores propios de gestión, que no creo que sea el caso, sino porque en otros lugares pasan cosas que no deberían ocurrir. Me refiero al PSG, pero también a la Juventus con el fichaje de Cristiano Ronaldo o a estas ofertas del Inter de Milán, que no tiene dinero para fichar jugadores y luego le ofrece a Modric una barbaridad de dinero a cobrar en no sé dónde...", dijo Tebas.

"En el Inter, la oferta de Modric tiene trampas", aseguró Tebas.

La liga italiana reaccionó también a las palabras del presidente de la Liga española, diciendo estar "sorprendida y disgustada" por unas declaraciones "deprovistas de todo fundamento".

"Los clubes de la Lega Serie A funcionan según los parámetros fijados por los reglamentos nacionales e internacionales", afirmó la instancia italiana.

La hipótesis de un traspaso de Modric al Inter fue rumoreada en las últimas semanas en la prensa deportiva italiana, pero finalmente no se concretizó.