Real Madrid gana el Mundial de Clubes al derrotar a Gremio

Cristiano Ronaldo y el Real Madrid agrandaron su leyenda con un sexto título mundial para el equipo blanco, gracias a un gol de tiro libre del portugués al inicio del segundo tiempo, que permitió derrotar al Gremio de Porto Alegre por 1-0, este sábado en Abu Dabi.

El conjunto blanco se convierte en el primer equipo en ganar dos veces seguidas el Mundial de Clubes, logrando su tercer título en el torneo en cuatro años, que suma a los tres conseguidos en la extinta Copa Intercontinental.

El tanto de la victoria madridista llegó a balón parado, con un tiro libre de Cristiano Ronaldo, en el minuto 53, al aprovecharse de que se abrió la barrera del equipo brasileño.

Cristiano Ronaldo, galardonado recientemente con el Balón de Oro en París, colocó el récord de máximo goleador de la historia de la competición en siete tantos, al haber marcado también en la semifinal contra Al Jazira.

El portugués marcó un segundo gol casi seguido, en el minuto 57, pero fue anulado por el árbitro mexicano César Ramos por un presunto fuera de juego de Karim Benzema.

👏🏆👏

A big thanks to our #RMFans from the Champions!

¡Muchas gracias a nuestro #RMFans, de parte de los Campeones! #RMCWC | #HalaMadridpic.twitter.com/d3FC1PTyqz