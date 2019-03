El Real Madrid se la juega ante el Ájax de Ámsterdam

Apeado de la Copa del Rey y prácticamente descartado de la Liga, el Real Madrid recibe el martes al Ájax de Ámsterdam en la vuelta de octavos de final de la 'Champions', su última bala para salvar la temporada.

"Es un partido clave para esta temporada y queremos estar en cuartos, no va a ser fácil, pero estamos preparados", dijo este lunes Luka Modric, en la rueda de prensa previa al encuentro en el Santiago Bernabéu.

Eliminado de la Copa, el Real Madrid cayó el sábado 1-0 en el clásico liguero contra el Barcelona, diciendo también casi adiós al campeonato español.

El equipo blanco tiene complicado remontar los 12 puntos que le separan en la Liga del liderato que ocupan los azulgranas, que también los apearon de la Copa del Rey la pasada semana.

Vigente triple campeón de la 'Champions', el equipo blanco mira ahora a la competición europea como su último recurso para no pasar una temporada en blanco (salvo por el Mundial de Clubes)."En una semana hemos perdido mucho, pero espero que el martes vaya bien.

Un hándicap para los merengues estará en defensa, donde no podrán contar con Sergio Ramos, sancionado con dos encuentros por la UEFA por forzar una tarjeta amarilla en la ida.

