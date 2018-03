Rinden tributo a Ronaldo Montero; Metro y Chiriquí se imponen

Ronaldo Ronny Montero fue el protagonista principal de la versión número 75 del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, que se puso en marcha con seis partidos.

A Montero se le dedica esta versión del torneo, que abrió con una derrota del campeón Colón. El exlanzador agradeció su distinción y pidió a los jugadores poner todo su empeño en el terreno de juego.

La Federación de Béisbol le dio una placa de reconocimiento, que se realizó en el estadio Rod Carew. En este coliseo el derecho dominicano José Almarante, ayudó a Metro a conseguir su primera victoria ante Colón, 9 carreras por 1.

Finaliza el partido. Panamá Metro venció 10-3 a Colón en el debut del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2018 en el Rod Carew.

La ofensiva de Metro descifró al abridor colonense Anthony Ortega, en la segunda entrada cuando anotaron la primera carrera, en el tercero anotaron una más y aumentaron en la sexta entrada cuando anotaron 7 y 1 más en el octavo para completar las 10 carreras.

Además, Herrera le ganó por blanqueada al equipo de Coclé, 2 carreras por 0, alcanzando la primera victoria del torneo, en partido que se celebró en el Estadio Rico Cedeño de la ciudad de Chitré.

Los Vaqueros del Oeste tuvieron su primer triunfo ante los Potros del Este, 3 carreras por 2, en desafío disputado en el Estadio José De La Luz Thompson de Chepo. El equipo de Bocas del Toro venció a la novena de Occidente, 10 carreras por 2, en el Estadio Carlos Alvarado Mazzola de Dolega.

Carlos Calicho Ruiz ayudó a Chiriquí a conseguir su primer triunfo, 6 carreras por 3, ante la novena de Veraguas, en partido que se jugó en el Estadio Omar Torrijos de la ciudad de Santiago.

La novena de Darién le ganó a Los Santos, 4 carreras por 3, alcanzando su primera victoria del torneo, en partido que se celebró en el Estadio Olmedo Solé de la ciudad de Las Tablas.

Partidos para este sábado 10 de marzo

Los partidos para este sábado 10 de marzo, correspondientes al Grupo A, serán a partir de las 3:00 p.m. entre Panamá Oeste vs Colón; seguidamente a las 7:30 p.m. Coclé vs Panamá Metro ambos en el Estadio Nacional Rod Carew; Herrera vs Panamá Este, en el Estadio José De La Luz Thompson; Darién vs Bocas del Toro, en el Estado Carlos Alvarado Mazzola; Occidente vs Veraguas, en el Estadio Omar Torrijos; Chiriquí vs Los Santos, en el Estadio Olmedo Solé. Estos partidos correspondientes al Grupo B inician a las 7:00 p.m.