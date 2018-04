Rockets ganan el primero de la serie ante Jazz

James Harden anotó 41 puntos y los Rockets de Houston tomaron una amplia ventaja desde el inicio para vencer este domingo por 110-96 al Jazz de Utah en el primer partido de su serie en las semifinales de la Conferencia del Oeste.

Houston ganaba por 25 puntos al medio tiempo gracias a que la dupla de Harden y Chris Paul se combinó para 34 unidades.

El Jazz, que hasta el viernes por la noche pudo asegurar su pase a la siguiente fase eliminando a Oklahoma City lució flojo y batalló para mantener el ritmo de juego de unos electrizantes líderes de la conferencia.

Los Rockets no habían jugado desde que dejaron fuera a Minnesota el miércoles. Harden, que también aportó siete asistencias y ocho rebotes, retomó el juego donde lo dejó en la campaña regular frente al Jazz cuando promedió 34.3 puntos, encabezado por su desempeño de 56 unidades en una victoria de 137-110 en noviembre con que impuso una marca de su carrera por la mayor cantidad de puntos -récord que de antemano ha superado.

"Su defensa es realmente buena, su defensa es súper", comentó el entrenador de Houston, Mike D'Antoni. "Pero James es James".

.@JHarden13 with another #MVP performance to start Round 2!

🏀 41pts

🏀 8reb

🏀 7ast pic.twitter.com/GMFfbLMBK6