Rodrigo Orozco comparte título de bateo en la Clase A

El jardinero panameño Rodrigo Orozco hijo terminó su participación en la categoría Clase A con los Azulejos de Toronto y compartió el título de bateo de la Florida State League con su compañero Iván Castillo.

Fue en el último partido de béisbol de la temporada regular del Dunedin Blue Jays, en que el capitalino Orozco logró dar dos imparables para quedar con promedio de .304 y así emparejar en la cima al dominicano Castillo.

Orozco, de 23 años de edad y en su sexta temporada en la pelota profesional, conectó 115 imparables en 378 turnos al bate, en 112 juegos.

Castillo, también con 23 años y una campaña más en las menores, ligó 118 hits en 388 turnos, en 108 partidos.

Orozco también entró en el top ten de la Florida State League en carreras anotadas (70).

