Roger Federer se cita en semifinales de Australia con el sorprendente Chung Hyeon

Roger Federer, número 2 mundial, se clasificó este miércoles para su decimocuarta semifinal del Abierto de Australia, donde se enfrentará al joven surcoreano de 21 años Chung Hyeon, el verdugo del serbio Novak Djokovic en los octavos.

Federer se sobrepuso a un mal inicio de partidos en los cuartos ante el checo Tomas Berdych, al que derrotó 7-6 (7/1), 6-3 y 6-4.Antes de reencontrarse con su ritmo de juego ganador, Federer, de 36 años, comenzó cometiendo muchos errores.

Berdych llegó a sacar para llevarse el primer set, con 5-4, pero Federer consiguió levantar esa situación y llevarse la manga en el 'tie-break', antes de mostrarse mucho más sólido en los dos siguientes.Berdych había dejado pasar su oportunidad. En el 'tie break' del primer set Federer se paseó (7/1) y después la iniciativa fue siempre para el jugador helvético, cinco veces ganador del título en Melbourne y que es el gran favorito a levantar de nuevo el trofeo.

Chung Hyeon, 58º del mundo y de 21 años, se convirtió en el primer jugador de su país en llegar a semifinales en un Grand Slam de tenis. En cuartos derrotó al estadounidense Tennys Sandgren (97º del mundo) por 6-4, 7-6 (7/5) y 6-3.

En el cuadro femenino, la rumana Simona Halep, número 1 mundial, y la alemana Angelique Kerber, decimosexta del ránking WTA, ganaron en sus partidos de cuartos de este miércoles y se citaron en semifinales.

Australia | Simona Halep (🇷🇴) superó por 6-3,6-2 a Karolina Pliskova (🇨🇿) y clasificó por primera vez a semifinales del Abierto de Australia. pic.twitter.com/vWGy6IYrVT — Drive Cruzado (@DriveCruzado) 24 de enero de 2018

Halep se impuso en su partido de cuartos a la checa Karolina Pliskova (6-3, 6-2), sexta del mundo, y consiguió acceder por primera vez a las semifinales en Melbourne, el primer Grand Slam del año. La rumana se acerca a la posibilidad de conquistar el primer 'grande' de su carrera.La rumana se vio superada 3-0 en el primer set ante Pliskova antes de dar la vuelta a la situación, llevándose los nueve juegos siguientes.

Pliskova cometió muchos errores (28 a 10) y no pudo ya recuperarse en el partido, que se cerró en una hora y once minutos."No fue mi mejor salida, seguro. Cometí demasiados errores y no me movía bien", admitió Halep. "Luego comencé a abrir la pista y a jugar a mi manera. He sacado bien y todo ha sido en el buen sentido", añadió.En semifinales se enfrentará a la alemana Angelique Kerber.

Kerber, exnúmero 1 mundial, derrotó en cuartos de final a la estadounidense Madison Keys por 6-1 y 6-2.

En la otra semifinal del cuadro femenino del Abierto de Australia, la danesa Caroline Wozniacki, número 2 mundial, y la belga Elise Mertens, 37ª del ránking, decidirán el otro puesto de finalista, tras ganar sus cuartos el martes.fbx/drAgencia AFP